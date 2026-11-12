Internacional

¿Quién Era el Médico que Atacó un Gimnasio en Washington D. C. y Por Qué lo hizo?

Matt Lambert, el hombre de 55 años, protagonizó un tiroteo aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca

El vecindario de Logan Circle, aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca, tras el tiroteo registrado este 12 de noviembreFoto: Reuters
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