¿Quién Era el Médico que Atacó un Gimnasio en Washington D. C. y Por Qué lo hizo?

Matt Lambert, un médico de 55 años, fue identificado como el presunto responsable del tiroteo registrado en un gimnasio de Washington D. C., donde una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

De acuerdo con información de la agencia de noticias Associated Press, el hombre mantenía una disputa legal con la asociación de propietarios del edificio donde residía, debido a presuntos problemas de humedad, filtraciones de agua y contaminación por moho en su departamento.

El conflicto había llegado a los tribunales en 2025, cuando Lambert presentó una demanda contra la administración del condominio. En ella señalaba que su vivienda se había vuelto prácticamente inhabitable desde 2024 por las condiciones del inmueble.

¿Qué pasó en el tiroteo de Washington?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tiroteo en Washington: Recrean Ataque Armado que Dejó un Muerto Cerca de la Casa Blanca

El ataque armado comenzó alrededor de las 08:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026, en un gimnasio, ubicado en el vecindario de Logan Circle, aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca.

En el establecimiento se encontraban alrededor de 50 personas realizando ejercicio cuando el hombre abrió fuego. Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas durante los hechos registrados en distintos puntos de la zona.

Después de los disparos, Lambert se refugió en un departamento del séptimo piso de un edificio cercano, donde permaneció atrincherado mientras los agentes intentaban negociar su rendición.

Tras aproximadamente una hora de negociaciones, los policías escucharon una detonación dentro del departamento. Al ingresar, encontraron al sospechoso muerto por una herida de bala que aparentemente se habría provocado él mismo.

¿Por qué Matt Lambert atacó el gimnasio en Washington D.C.?

Las primeras investigaciones apuntaban a que el tiroteo podría estar relacionado con el conflicto inmobiliario que mantenía el médico con la asociación de propietarios.

El jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, informó que las autoridades tenían conocimiento de la disputa entre Lambert y la administración del edificio. Durante las negociaciones policiales, el sospechoso también habría expresado sus inconformidades con la asociación.

Por su parte, la concejal Brooke Pinto señaló que la información preliminar apuntaba a que el agresor habría tenido como objetivo a una persona dentro del gimnasio y que mantenía un litigio activo por problemas relacionados con su condominio.

Sin embargo, las autoridades indicaron que todavía era demasiado pronto para establecer el móvil definitivo del ataque o determinar por qué fueron elegidas las víctimas.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por AP, Lambert atribuía los daños de su departamento a trabajos de remodelación en el exterior del inmueble y a labores de mantenimiento que, según su demanda, provocaron filtraciones y acumulación de humedad.

El litigio permanecía abierto y tenía prevista una sesión de mediación para marzo de 2027.

PT