Rescatan a Cinco Personas Durante Incendio en Vivienda de la Colonia Morelos, Ensenada

Cuatro menores de edad y un adulto fueron evacuados por elementos de Bomberos durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Morelos, en Ensenada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 horas del miércoles 11 de noviembre, por lo que acudieron elementos de las estaciones Bronce y Norte, así como la ambulancia 05 y la unidad DB-03 de la División de Rescate Urbano.

En el lugar, los equipos de emergencia realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego, además de poner a salvo a las cinco personas que se encontraban en el inmueble.

La Dirección de Bomberos exhortó a la población a mantener medidas preventivas en sus hogares y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 9-1-1.

Información Diego Robles

APG