Accidentes

Rescatan a Cinco Personas Durante Incendio en Vivienda de la Colonia Morelos, Ensenada

El fuego fue atendido por elementos de las estaciones Bronce y Norte durante la madrugada

Rescatan a Cinco Personas Durante Incendio en Vivienda de la Colonia Morelos, EnsenadaRescatan a Cinco Personas Durante Incendio en Vivienda de la Colonia Morelos, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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