Resguardan a 13 Gatos y Tres Perros Tras Reporte de Agresión en Tijuana, BC

Un total de 13 gatos y tres perros quedaron bajo resguardo de las autoridades y personal veterinario, luego de un reporte por agresión de caninos hacia felinos en el fraccionamiento Villa Lomas, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre, cuando elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte en un terreno baldío.

Al llegar al lugar, los oficiales solicitaron el apoyo de Bomberos para auxiliar a dos gatos que se encontraban sobre una barda.

Posteriormente, personal de Control Animal acudió para resguardar a tres perros, mientras que una veterinaria, en coordinación con dicha dependencia, quedó a cargo de 13 felinos.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales, con el propósito de facilitar la atención oportuna y la intervención de las autoridades correspondientes.

APG