Sociedad

Resguardan a 13 Gatos y Tres Perros Tras Reporte de Agresión en Tijuana, BC

Bomberos, Control Animal y una veterinaria participaron en el operativo para poner a salvo a los animales

Resguardan a 13 Gatos y Tres Perros Tras Reporte de Agresión en Tijuana, BCResguardan a 13 Gatos y Tres Perros Tras Reporte de Agresión en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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