Mega Puente en Puebla por Aniversario de la Revolución ¿Cuándo se Reanudan las Clases?

Los estudiantes de todos los niveles en Puebla tendrán días de descanso con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana. Tal como lo marca el calendario escolar 2026, habrá suspensión de actividades académicas.

La SEP en Puebla dio a conocer que como cada tercer lunes del mes noviembre, no habrá actividades en las escuelas de nivel básico, medio, y medio superior.

Además, este viernes 13 de noviembre se suspenden las actividades para los alumnos por proceso de registro de calificaciones.

El Aniversario de la Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre, pero la suspensión de clases se realizará el lunes 16, y las clases se reanudarán el próximo 17 de noviembre.

Por lo anterior, este jueves fue el último día de clases y los estudiantes y sus familias tendrán un mega puente de descanso. La festividad se celebra con el tradicional desfile cívico-militar encabezado por las Fuerzas Armadas en el Zócalo de la Ciudad de México.

En Puebla, se llevará a cabo el Desfile Conmemorativo el 20 de noviembre a partir de la zona de la colonia Huexotitla junto al Parque Juárez, con participación de carros alegóricos y contingentes.

Sin regreso a clases en dos regiones de Puebla por pronóstico de lluvia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este jueves que en 62 municipios habrá suspensión de actividades presenciales por presencia de un sistema de baja presión en la entidad poblana.

Ante el riesgo de tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, no habrá clases el próximo martes 17 de noviembre en las sierras Norte y Nororiental, por lo que en dichas regiones las clases se reanudan hasta el miércoles.

Las autoridades piden a padres defamilia y tutores de las comunidades mantenerse atentos a las indicaciones, y seguir las recomendaciones preventivas de Protección Civil.

Con información de N+

JAPR