Educación

Mega Puente en Puebla por Aniversario de la Revolución ¿Cuándo se Reanudan las Clases?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027, las actividades volverán a las aulas hasta la próxima semana.

Las clases se reanudarán hasta la próxima semana en todas las escuelas.Las clases se reanudarán hasta la próxima semana en todas las escuelas. Foto: SEP Puebla

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¡Mega puente en Puebla! Las clases se suspenden por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

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