Educación

Alumnos en Colima Toman Clases al Aire Libre Luego del Paso de Huracanes

En la escuela primaria de la comunidad de Tecuanillo, llevan semanas tomando clase en un terreno al aire libre, a la sombra de los árboles

Niños toman clase a la sombra de los árboles en ColimaFoto: N+

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