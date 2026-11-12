Alumnos en Colima Toman Clases al Aire Libre Luego del Paso de Huracanes

La intensa temporada de huracanes, que termina oficialmente el próximo 30 de noviembre, ha dejado afectaciones, especialmente en la costa del Occidente.

En Tecomán, Colima, las marejadas arrasaron con comercios, casas y escuelas.

En el caso de una escuela primaria de la comunidad de Tecuanillo, llevan semanas tomando clase en un terreno al aire libre, a la sombra de los árboles.

El predio agrícola, al borde de la carretera, se convirtió en el nuevo espacio educativo para 22 niños y niñas de la comunidad de Tecuanillo, municipio de Tecomán, en el estado de Colima, que estudiaban en la escuela primaria María Guadalupe de la Rosa Benítez, destruida por las marejadas de la temporada y el paso de cinco huracanes: Polo, Rachel, Simon, Trudy y Vance.

Los inmuebles destruidos por las marejadas están siendo vandalizados, uno de ellos es esta escuela primaria, las personas rompen las puertas e ingresan para robar equipos, materiales o las instalaciones eléctricas.

Los padres de familia lograron rescatar algunos materiales y mobiliario con la ayuda de un tractor.

Como lo refiere Alma Rosa Rodríguez, madre de una estudiante:

"Solamente así alcanzamos a rescatar las cosas, en un día sacamos todo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A la Sombra de los Árboles, Niños Toman Clases en Primaria en Tecuanillo, Colima

La intensa actividad ciclónica de la temporada dejó a Tecuanillo en ruinas, frente a la playa no quedó nada.

Luis Enrique Martínez Avalos, un maestro, aseguró:

“Salón no tenemos, estamos bajo arboles como tal, y nos trajimos material de la escuela pues para poder atender a los pequeñines”.

El espacio donde estudian no tiene agua, la única habitación la utilizan como comedor y bodega, el único baño para 22 estudiantes, cuatro madres de familias y tres maestros no tiene techo y al ser un predio agrícola junto a una plantación de limón, llegan todo tipo de animales.

Yemali Candelaria Espinosa, maestra de la primaria, explicó:

“Los carros pasan, los niños se me distraen mucho, tanto el polvo, aquí está muy cerca los animales, las culebras, abejas, tenemos muchos enjambres”.

Autoridades educativas están buscando un terreno para construir una nueva escuela, lejos del mar.

El secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González, precisó:

"Ahorita el problema es encontrar el terreno".

Una nueva escuela con todos los servicios podría ser posible para estos niños y niñas, que estudian preescolar, primaria y secundaria, hasta mediados del próximo año.

Clara, una estudiante de quinto de primaria, dice que sí extraña su escuela, pero está feliz de seguir estudiando:

"Sí la extraño porque en realidad me sentía a gusto porque había pues un poco de aire y cuando salíamos a recreo, siempre veía el mar mientras comía, pero igual estoy feliz de seguir estudiando".

Con información de Bertha Reynoso.

LECQ