Educación

Oficial: SEP Suspende Clases Mañana 12 de Noviembre: Qué Escuelas Tendrán Megapuente de 5 Días

El descanso no comenzará al mismo tiempo en todos los estados, conoce cuáles tendrán más días libres

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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SEP Suspende Clases a Partir de Mañana: ¿Por Qué No Hay Escuelas el 12 de Noviembre y Quiénes Tienen Megapuente? | N+