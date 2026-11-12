Oficial: SEP Suspende Clases Mañana 12 de Noviembre: Qué Escuelas Tendrán Megapuente de 5 Días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases durante varios días de noviembre en Baja California Sur, por lo que algunos estudiantes tendrán un megapuente de cinco días.

Sin embargo, el descanso no comenzará al mismo tiempo en todos los municipios, ya que la medida se aplicará de manera escalonada por las actividades de una competencia automovilística.

Este jueves 12 de noviembre de 2026, la suspensión de actividades escolares comenzará únicamente en Los Cabos. Para el viernes 13, la medida se extenderá a los cinco municipios de Baja California Sur: Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. La disposición contempla escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos y en ambos turnos.

La SEP estatal explicó que la decisión busca prevenir riesgos y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo durante las actividades de la carrera internacional SCORE 'Baja 1000' Cabo a Cabo. Las autoridades también recomendaron a las familias disfrutar del evento con precaución y responsabilidad.

¿Por qué habrá megapuente de cinco días?

Los alumnos de Los Cabos tendrán cinco días sin clases (del jueves 12 al lunes 16 de noviembre) por la suspensión de actividades ante la Baja 1000, mientras que en La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé serán cuatro días (del viernes 13 al lunes 16).