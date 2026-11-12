Sujeto Muere Mientras Caminaba en Calles de Veracruz

Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencias se registró en la zona centro de la ciudad de Veracruz debido al reporte en el que se informaba sobre un hombre que yacía tirado sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre, el cual fue identificado como Óscar, de aproximadamente 62 años, quien según testigos perdió la vida tras desvanecerse mientras caminaba por la banqueta de la avenida Allende, casi esquina Canal, en el centro de la ciudad.

El reporte indica que Óscar simplemente se desvaneció en la banqueta y, presumiblemente, se habría perdido la vida a causa de un infarto que resultó ser fulminante para la víctima, derivado de patologías crónicas.

Minutos más tarde, al sitio donde se registraron los hechos arribaron elementos de la policía estatal, quienes acordonaron la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo de la víctima.