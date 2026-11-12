Accidentes

Sujeto Muere Mientras Caminaba en Calles de Veracruz

Autoridades arribaron a la zona centro de la ciudad debido a que un hombre perdió la vida en vía pública. Testigos lo identificaron como Óscar

Sujeto Muere Mientras Caminaba en Calles de VeracruzElementos de la policía estatal arribaron al sitio y acordonaron la zona. Foto: Archivo | N+

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Óscar, de 62 años, perdió la vida mientras caminaba en Veracruz. Testigos relatan que se desvaneció en la banqueta.

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