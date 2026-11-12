Accidentes

Motociclista Muere al Ser Arrollado por Tráiler Sobre el Libramiento de Tuxpan

En la zona norte del estado de Veracruz una persona perdió la vida en un accidente. El presunto responsable huyó con rumbo desconocido

Motociclista Muere al Ser Arrollado por Tráiler Sobre el Libramiento de TuxpanEl presunto responsable del accidente huyó del lugar de los hechos. Foto: Ilustrativa | @GN_Carreteras

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Motociclista fallece en Tuxpan tras ser arrollado por un tráiler. El conductor del tráiler se dio a la fuga. Autoridades investigan el hecho.

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