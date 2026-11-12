Motociclista Muere al Ser Arrollado por Tráiler Sobre el Libramiento de Tuxpan

Cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas arribaron hasta el libramiento portuario de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, debido a un percance que, según lo informado, terminó por cobrar la vida de una persona.

Según los primeros reportes, se trató de un motociclista, quien perdió la vida tras ser presuntamente arrollado por un tráiler cuyo conductor huyó con rumbo desconocido sobre la vía que conecta la autopista México-Tuxpan con la zona portuaria del municipio.

Familiares del motociclista de aproximadamente 30 años arribaron al lugar donde se registró el accidente, sin embargo, hasta este momento se la identidad de la víctima no ha sido revelada de manera oficial por parte de las autoridades.

Ambulancias y elementos de la policía Ministerial llegaron al sitio y realizaron el abanderamiento correspondiente de la vialidad, así como las diligencias necesarias tras este accidente, para posteriormente, trasladar el cuerpo del sujeto a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).