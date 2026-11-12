Choque con Volcamiento Deja Seis Lesionados en Colonia Balderrama, en Hermosillo

Un choque con volcamiento registrado la tarde de este miércoles en calles de la colonia Balderrama, al norte de Hermosillo, dejó como saldo seis personas lesionadas y una de ellas trasladada a un hospital, luego de que uno de los vehículos involucrados no respetara el señalamiento de alto.

De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal, el percance ocurrió faltando quince minutos para las seis de la tarde y se trató de un choque con volcamiento entre una camioneta tipo estaquita de Agua de Hermosillo, la cual iba de sur a norte sobre la calle 12 de Octubre cuando se pasó el alto a la altura del cruce con Enrique Quijada, cortando la circulación de un automóvil Nissan Versa color blanco.

En el lugar, la maquinista de Bomberos de Hermosillo, Scarlett Alba Hernández, explicó que al arribar encontraron ambos vehículos involucrados y varias personas que viajaban en ellos.

“Cuando llegamos nos encontramos con el volcamiento de una unidad y otro vehículo también que no tuvo volcadura. Hubo alrededor de seis personas las que venían entre los dos vehículos, en el cual uno fue trasladado al hospital sin nada de gravedad, al parecer traía un golpe en la cabeza”.

Agregó que el resto de las personas permaneció en el sitio en espera del pase médico de la aseguradora.

“Las otras personas aquí están, de hecho, están ahí al pendiente, se les revisó por Cruz Roja, bomberos paramédicos también los estuvimos revisando”.

Respecto a las labores de Bomberos en el sitio, indicó que aún se mantenía la cobertura de seguridad debido al derrame de combustible del vehículo volcado.

“Ahorita todavía estamos brindando seguridad en el lugar, ya que el vehículo volcado sigue derramando combustible. Entonces tenemos lo que es una línea de protección y tenemos a los compañeros ahí al pendiente y estamos haciendo unos diques en donde está cayendo la gasolina”.

La maquinista advirtió además que este tipo de accidentes se han vuelto recurrentes en la zona y llamó a respetar los señalamientos viales.

“Precisamente hace no más de un mes, nos tocó en la calle anterior, que era la Monteverde y Enrique Quijada, nos tocó también un volcamiento. Como sabemos, ahorita ya empiezan las fechas pesaditas del tráfico, entonces es importante que respetemos las señales de alto, de semáforo, todo eso, porque sí es donde se incrementan más los accidentes”, expresó.