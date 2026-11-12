Accidentes

Choque con Volcamiento Deja Seis Lesionados en Colonia Balderrama, en Hermosillo

Seis personas viajaban en los vehículos involucrados; una fue trasladada a un hospital con un golpe en la cabeza, sin lesiones de gravedad

Choque con Volcamiento Deja Seis Lesionados en Colonia Balderrama, en HermosilloChoque con Volcamiento Deja Seis Lesionados en Colonia Balderrama, en Hermosillo. Foto: N+

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Seis lesionados tras volcamiento en Hermosillo. Un vehículo no respetó el alto, causando el accidente. Bomberos advierten sobre el derrame de combustible y la importancia de respetar señalamientos.

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