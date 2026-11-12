¿El 20 de Noviembre se Paga Doble? Festivo de Aniversario de la Revolución se Recorre a Este Día

México celebra cada 20 de noviembre el aniversario del inicio de su Revolución y el Levantamiento en Armas de Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz. Dada la importancia de este evento histórico se otorga un día feriado a nivel nacional que puede o no coincidir con la fecha exacta.

Por ejemplo, este 2026 el día festivo con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana se recorre al lunes 16 de noviembre, toda vez que la fecha histórica exacta ocurría hacia el final de la semana.

A diferencia de otros festivos, el día inhábil está contemplado tanto para trabajadores como estudiantes de Educación Básica, por lo que en una nota previa te dimos a conocer cuáles son las fechas exactas del puente de la Revolución Mexicana.

¿El 20 de noviembre se paga doble por el Aniversario de la Revolución Mexicana?

Malas noticias para los trabajadores, el viernes 20 de noviembre no se paga doble ni triple, toda vez que no está considerado como día festivo por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pese a que se trata de la fecha exacta del aniversario histórico del inicio de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el artículo 74 de la LFT el día inhábil se recorre al tercer lunes de noviembre, es decir el día 16.

De modo que si te toca trabajar el lunes 16 de noviembre tu patrón tiene obligación de darte un salario triple (tu sueldo más un salario doble por el servicio prestado).

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo tanto las personas empleadoras como las trabajadoras deberán determinar el número de colaboradores que se presentarán a su lugar de trabajo en la fecha determinada como día de descanso obligatorio.

¿Se descansa el 16 o el 20 de Noviembre 2026 por festivo de la Revolución Mexicana?

Tal y cómo te adelantamos pese a que la fecha exacta del aniversario de la Revolución Mexicana es el viernes 20 de noviembre, el día inhábil se recorre al 16 del mismo mes.

Es decir que ese lunes 16 es considerado día de obligatorio para trabajadores del sector público y la iniciativa privada, así como estudiantes y docentes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria).

Así lo establece el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027.

El calendario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Político Nacional (IPN) también otorgan este día a sus alumnos de educación media superior y superior.