Sociedad

¿El 20 de Noviembre se Paga Doble? Festivo de Aniversario de la Revolución se Recorre a Este Día

Tanto la LFT como el Calendario de la Secretaría de Educación Pública otorgarán un día de descanso extra este mes.

Desfile del 20 de Noviembre 2026. Día Festivo por la Revolución Mexicana.En México el 20 de noviembre se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+