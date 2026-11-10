Puente del 20 de Noviembre 2026: ¿Cuándo Son los Días que Se Descansan por Feriado Oficial?

El aniversario de la Revolución Mexicana se conmemorará en esta ocasión el viernes 20 de noviembre de 2026, fecha en la que se cumplen 116 años del inicio de este movimiento histórico. Sin embargo, los trabajadores en México disfrutarán antes de ese día el descanso obligatorio.

Esta disposición está contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.

De esta manera, quienes tengan derecho a descansar durante los días festivos podrán disfrutar de un puente del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, con lo que retomarán sus actividades laborales el martes 17.

En el caso de estudiantes de nivel básico, media superior y de universidad, el puente del 20 de noviembre contempla los mismos días.

Cabe señalar que, a pesar de que el 20 de noviembre es el Día de la Revolución Mexicana, en esta fecha sí se trabaja.

Si alguna empresa o institución decide suspender actividades, se tratará de una disposición interna o un beneficio otorgado por el empleador, no de una obligación establecida por la legislación laboral.

Francisco I. Madero impulsó el movimiento revolucionario para derrocar a Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1910 inició el levantamiento armado que dio comienzo a la Revolución Mexicana.

Considera que las personas que tengan que presentarse a trabajar durante el feriado oficial tienen derecho a recibir una compensación económica adicional.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que quienes laboren en un día de descanso obligatorio deberán recibir, independientemente de su salario correspondiente al descanso, un pago doble por el servicio prestado.

Esto significa que el pago total debe ser equivalente a tres veces el salario diario habitual.

FBPT