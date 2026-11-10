Sociedad

Puente del 20 de Noviembre 2026: ¿Cuándo Son los Días que Se Descansan por Feriado Oficial?

La Ley Federal del Trabajo y el calendario escolar de la SEP establecen la fecha en que habrá suspensión de actividades

Integrantes de la CNTE cerraron el Aeropuerto Internacional de OaxacaUn hombre en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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