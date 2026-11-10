Accidentes

Accidente en la GAM Hoy: Muere Motociclista tras Chocar con un Auto en San Juan de Aragón

Una mujer de 29 años que viajaba como acompañante resultó lesionada

Policías en San Juan Aragón atienden un accidente vialElementos de la policía acudieron a la zona donde ocurrió un accidente vial, en el que murió un motociclista en la GAM. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Accidente en la GAM Hoy: Muere Motociclista tras Chocar con un Auto en San Juan de Aragón | N+