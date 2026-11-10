Accidente en la GAM Hoy: Muere Motociclista tras Chocar con un Auto en San Juan de Aragón

Un motociclista de aproximadamente 31 años murió y una mujer de 29 años resultó lesionada tras un accidente de tránsito en la alcaldía Gustavo A. Madero durante la mañana de este martes.

El percance ocurrió sobre la avenida 608, en el cruce con avenida 412, en la zona de San Juan de Aragón, frente al Lienzo Charro.

La motocicleta en la que viajaban las dos personas chocó contra un automóvil particular. Debido al impacto, ambos ocupantes salieron proyectados y terminaron contra un poste de concreto.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y unidades de emergencia para atender a las víctimas.

Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron, el hombre ya no presentaba signos vitales. En tanto, la mujer recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron una valoración de su estado de salud.

Tras el accidente, elementos de Tránsito realizaron labores en el lugar y establecieron un acordonamiento para facilitar las labores correspondientes.

El incidente también ocasionó afectaciones a la circulación.

FBPT