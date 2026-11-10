Fuertes Sismos en Guatemala se Sintieron en México: Chiapas Reporta Temblor

Dos sismos sacudieron Guatemala hoy, temblores que se sintieron en Chiapas, en la frontera sur de México, y en El Salvador.

El sismo más fuerte ocurrió a las 08:54 horas de este martes, de magnitud 5.2, con epicentro en Guatemala, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de ese país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo Hoy en el Pacífico: Esta Es la Magnitud y Epicentro del Temblor

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor de magnitud preliminar 5.4 a 176 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:54 horas.

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En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el primer sismo en Guatemala tuvo una magnitud de 5.6, con epicentro a 43 kilómetros al sur de Puerto San José.

A las 09:23 horas, un segundo sismo de magnitud 5.0 se registró en la misma zona del primer temblor, señaló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala.

El servicio de Protección Civil de Guatemala dijo que el temblor se sintió en varios departamentos del país. En la Ciudad de Guatemala, así como en San Salvador, en El Salvador, el sismo sacudió varios edificios, los cuales fueron evacuados.

Autoridades de México, Guatemala y El Salvador no reportaron personas lesionadas o daños a la infraestructura por los sismos de hoy.

Con información de N+.

RMT