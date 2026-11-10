Sociedad

Fuertes Sismos en Guatemala se Sintieron en México: Chiapas Reporta Temblor

Los temblores también fueron percibidos en El Salvador

Evacuación por sismo en Guatemala en julio de 2026Evacuación por sismo en Guatemala en julio de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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