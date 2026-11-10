Sociedad

¿Ya Hay Servicio en Módulos del INE? Estos Son los Acuerdos Alcanzados con Trabajadores

El organismo da a conocer los compromisos establecidos con el personal

Líderes de trabajadores de módulos del INE muestran su pliego petitorio aprobado el 9 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLíderes de trabajadores de módulos del INE muestran su pliego petitorio aprobado el 9 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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