¿Ya Hay Servicio en Módulos del INE? Estos Son los Acuerdos Alcanzados con Trabajadores

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el establecimiento de acuerdos con trabajadores de los módulos de atención ciudadana, quienes en días pasados pararon labores en varios estados del país en demanda de mejoras salariales.

En un comunicado, el organismo afirmó que ayer se establecieron compromisos en materia salarial, técnico-operativa y administrativa, orientados a mejorar las condiciones laborales del personal de los módulos, así como fortalecer las condiciones en las que se brinda atención a la ciudadanía.

Ante ello, afirmó que desde este martes 10 de noviembre “el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los módulos de atención ciudadana del país”.

Acuerdo en materia salarial

De acuerdo con el INE, en materia salarial se contempla establecer en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 un incremento de al menos 6% al sueldo bruto mensual del personal de los módulos con nivel FA1 y de las plazas de honorarios permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Aunque dijo que se revisará la viabilidad de alcanzar un incremento de entre 8% y 12%, además de analizar la renivelación de las personas responsables de módulo, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Más compromisos estipulados

En el ámbito técnico-operativo y administrativo, añadió, los compromisos incluyen:

Establecer el horario de atención los días sábado de 8:00 a 13:00 horas.

Revisar el reconocimiento de antigüedad del personal del Instituto a partir del primer día de labores del régimen de contratación, como honorarios eventuales o permanentes desde el primer año laboral.

Fortalecer la seguridad de los módulos itinerantes.

Realizar diagnósticos sobre las condiciones laborales y de accesibilidad de los módulos en cada entidad.

Se respetarán los 30 minutos destinados al consumo de alimentos y/o descanso dentro del horario laboral.

El organismo también hizo énfasis en el apoyo de situaciones críticas que presente el personal de los módulos, a fin de evaluar el otorgamiento de los días considerados como licencias con goce de sueldo en el momento que sea requerido por situaciones de fuerza mayor.

Se comprometió asimismo a garantizar que las actividades de los trabajadores se lleven a cabo conforme a las necesidades y requerimientos institucionales y conforme a la normatividad vigente.

También, a revisar y analizar conforme a la disponibilidad presupuestal un incremento a los gastos de campo para los empleados de los módulos itinerantes.

“Se revisará y analizará la factibilidad de que los traslados de los módulos itinerantes sean estandarizados en los tiempos que conlleva su trayecto”, añadió.

SPB