Desalojan a 45 Hombres por Incendio en Centro de Rehabilitación en Escobedo, NL

Un incendio al interior de un centro de rehabilitación provoco el desalojo de 45 hombres y la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León en la colonia Praderas de los Girasoles, en el municipio de Escobedo, durante la madrugada.

La acumulación de humo generada por la quema de papeles y colchones fue reportado alrededor de las 02:50 horas en el inmueble marcado con el número 629 de la Calle 7.

Fueron empleados de una gasolinera quienes llamaron al número de emergencias 911 al percatarse de la columna de humo blanco que salía de la parte posterior del establecimiento denominado "Renacimiento Espiritual".

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja que, a su llegada, atendieron a dos hombres que salieron del inmueble y se encontraban recostados afuera de un negocio de comida continuo con síntomas de intoxicación; fueron trasladados a una clínica particular.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el conato de incendio se originó en la zona de las escaleras del edificio de tres pisos y 100 metros cuadrados. El fuego fue sofocado por los propios internos utilizando extintores y cubetas con agua, evitando daños en la estructura.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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