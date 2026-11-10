Accidentes

Desalojan a 45 Hombres por Incendio en Centro de Rehabilitación en Escobedo, NL

Dos personas fueron trasladadas a una clínica particular con síntomas de intoxicación

Protección Civil desaloja centro de rehabilitación por incendioProtección Civil realizó el desalojo del centro de rehabilitación. Foto: N+

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