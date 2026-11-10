Mueren 5 Integrantes de Familia Regia Tras Caer Desde Puente en Austin, Texas

Una familia originaria de Monterrey, integrada por un matrimonio y sus tres hijos, perdió la vida en un accidente automovilístico registrado el domingo en Seguin, Texas, luego de que la camioneta en la que viajaban saliera del camino y cayera desde un puente hacia otra vía.

Las víctimas adultas fueron identificadas como Omar Lumbreras, de 30 años, y Anna Lumbreras, de 31 años de edad. En el vehículo también viajaban sus tres hijos, de 3, 6 y 13 años de edad, quienes fallecieron a consecuencia del accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Seguin, la familia se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la carretera Interestatal 10, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas, la unidad salió del camino y terminó cayendo desde un puente hacia la otra vía.

Al momento del percance, la familia regresaba a su domicilio en Houston, donde residía, luego de haber salido de viaje; sin embargo, durante el trayecto ocurrió el accidente que terminó con la vida de los cinco integrantes.

El accidente ha generado consternación entre sus familiares y personas cercanas, quienes ahora enfrentan la difícil situación de despedir a los cinco integrantes de la familia.

Ante esta situación, familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de reunir recursos económicos para cubrir los gastos funerarios de las víctimas.

La meta establecida para esta colecta es de 20 mil dólares, por lo que buscan el apoyo de personas que deseen contribuir para ayudar a la familia a enfrentar los gastos derivados de este accidente.

Mientras tanto, las autoridades de Seguin mantienen las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó que la camioneta saliera del camino y cayera desde el puente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente, por lo que se espera que las indagatorias permitan esclarecer cómo ocurrió el percance en el que murieron los cinco integrantes de esta familia originaria de Monterrey.

Con información de Julio César Cano/ Noticias N+

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