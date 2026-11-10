Accidentes

Mueren 5 Integrantes de Familia Regia Tras Caer Desde Puente en Austin, Texas

Las autoridades investigan qué provocó que la camioneta saliera del camino. La familia regresaba a su hogar en Houston cuando ocurrió el accidente

Camioneta cae de puente y mueren cinco integrantes de familiaFamilia de Monterrey pierde la vida en accidente. Foto: Anuar Revuelta

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Familiares realizan una colecta para cubrir los gastos funerarios, entre las víctimas se encuentran tres menores de 3, 6 y 13 años.

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