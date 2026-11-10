Sociedad

No Habrá Trámites de Licencia Vehicular en CDMX: Semovi Dice Qué Días Suspende Servicio

La interrupción afectará los trámites de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana

Módulo para tramitar la licencia permanenteUna mujer se toma una foto en el módulo para tramitar la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro

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