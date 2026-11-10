No Habrá Trámites de Licencia Vehicular en CDMX: Semovi Dice Qué Días Suspende Servicio

Las personas que tienen previsto realizar trámites de licencia de conducir o relacionados con el control vehicular en la Ciudad de México (CDMX) deberán tomar precauciones, debido a que habrá una suspensión temporal.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los servicios estarán interrumpidos del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026 en los módulos de atención ciudadana.

La medida se debe a trabajos de reparación del sistema de energía eléctrica en el edificio sede de la institución.

Las labores se llevarán a cabo en las instalaciones ubicadas en Álvaro Obregón 269, colonia Roma, situación que impedirá el funcionamiento de los sistemas necesarios para atender estos procedimientos.

La Semovi indicó que tiene previsto restablecer la atención de manera habitual el miércoles 18 de noviembre.

Durante los cuatro días de interrupción no estarán disponibles los servicios relacionados con licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana.

Este anuncio ocurre después de otra interrupción de servicios que la Semovi comunicó el pasado 5 de noviembre de 2026, dirigida a concesionarios del transporte público de pasajeros.

La dependencia informó sobre trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos utilizados para realizar procedimientos relacionados con la revista vehicular, licencias y control vehicular.

La suspensión anterior estuvo dirigida a concesionarios de dos modalidades: Transporte Público de Pasajeros (Ruta) y Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi).

FBPT