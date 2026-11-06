¿Hasta Cuándo Estará Suspendido el Trámite de Licencias y Permisos en CDMX? Esto Anunció Semovi

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX) informó que algunos trámites relacionados con el transporte público permanecerán suspendidos durante varios días de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en las plataformas digitales que permiten realizar estos procedimientos.

La medida estará vigente casi una semana, por lo que las personas concesionarias deberán considerar este periodo si tienen pendiente alguna gestión relacionada con licencias, revista vehicular o control vehicular.

La atención habitual para estos servicios se restablecerá el próximo miércoles 11 de noviembre de 2026.

La interrupción temporal está dirigida a las personas concesionarias de dos modalidades de transporte público en la Ciudad de México: Transporte Público de Pasajeros (Ruta) y de Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi).

Durante las fechas señaladas no habrá atención regular para los procedimientos que dependen de los sistemas informáticos en mantenimiento.

La Semovi estableció que el mantenimiento se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre de 2026

Uno de los procedimientos relacionados con los servicios afectados es la Revista Vehicular Taxi 2026, un requisito que deben cumplir las personas concesionarias del transporte público individual de pasajeros en la capital.

Este proceso contempla dos etapas: una revisión documental y una inspección físico-mecánica de las unidades.

Ambas evaluaciones permiten comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones establecidas para prestar el servicio de transporte público en la Ciudad de México.

FBPT