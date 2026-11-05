¿A Quiénes Afecta? Suspenden desde Hoy Trámite de Licencias y Permisos en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal de algunos servicios dirigidos a concesionarios del transporte público, debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos que permiten realizar diferentes trámites.

La interrupción comenzará este jueves y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre de 2026. Durante este periodo, no habrá atención regular para los servicios relacionados con la revista vehicular, licencias y control vehicular.

La medida está dirigida a las personas concesionarias de dos modalidades de transporte público de pasajeros en la capital:

Transporte Público de Pasajeros (Ruta).

Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi).

La Semovi informó que la atención habitual para estos servicios se restablecerá el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Uno de los procedimientos relacionados con estos servicios es la Revista Vehicular Taxi 2026, un proceso obligatorio para las personas concesionarias del transporte público individual de pasajeros en la Ciudad de México.

Esta revisión anual contempla dos etapas: una evaluación documental y una inspección físico-mecánica de los vehículos. Ambas permiten verificar las condiciones de las unidades y aspectos relacionados con la prestación del servicio.

FBPT