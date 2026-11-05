Sociedad

¿A Quiénes Afecta? Suspenden desde Hoy Trámite de Licencias y Permisos en CDMX

La Semovi realizará trabajos de mantenimiento en sus plataformas digitales

Taxistas y camionesTaxistas y camiones en calzada de Tlalpan, Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Suspenden Trámites de Licencias y Permisos en CDMX A Partir de Hoy: ¿A Quiénes Afecta? | N+