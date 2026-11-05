Sociedad

Buscan a Bertho, Perro Policía de Baja California Extraviado en Mexicali

El ejemplar pertenece a la Fuerza Estatal de Seguridad del estado; fue adiestrado para localizar enervantes

Bertho pertenece a la unidad K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de BCBertho pertenece a la unidad K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de BC. Foto: Facebook | rgl.galvez

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