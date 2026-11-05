Buscan a Bertho, Perro Policía de Baja California Extraviado en Mexicali

Bertho es un perro pastor belga malinois de dos años de edad que forma parte de la unidad K9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, pero desde principios del mes se encuentra extraviado.

El pasado 3 de noviembre, el ejemplar escapó de la jaula donde estaba resguardado en el domicilio de un agente de la FESC en la colonia Ampliación Nacionalista de Mexicali.

Fue el propio policía quien a través de redes sociales pidió ayuda para localizarlo y ofreció una recompensa.

Por su parte, Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, habló sobre Bertho.

"No representa ningún riesgo para el ciudadano porque esos perros no están adiestrados para atacar".

Bertho es macho, de pelaje negro con manchas cafés en las patas y el pecho, tiene las orejas erguidas, llevaba un collar de cadena metálica la última vez que se le vio.

Las autoridades informaron que ya iniciaron la búsqueda del perro en colaboración con otras instituciones del estado. El propio secretario habló de la importancia del animal para la institución.

"Es un perro que tiene adiestramiento en localización de enervantes; eso es lo valioso para nosotros. Por eso es importante localizarlo".

Con información de José Antonio Avilés

ICM