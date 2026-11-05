Habrá Tandeos Más Prolongados en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) anunciaron modificaciones al calendario de rotación del suministro de agua en las 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que reciben el servicio, con lo que aumentarán los días de afectación y habrá sectores con hasta cuatro días de baja presión.

Las autoridades dieron a conocer los ajustes luego de reconocer que diversas colonias registraron falta de agua durante más días de los previstos en el esquema que comenzó el pasado 15 de octubre.

Con el nuevo calendario, algunas zonas tendrán hasta cuatro días con baja presión, lo que podría ocasionar que reciban poca agua.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó: "Las colonias que tienen más días secos son las que los acueductos se recuperan más rápido, esos acueductos se recuperan más rápido. Las colonias que tienen menos días sin agua son las que los acueductos se recuperan más lentamente, son tres polígonos principales".

De acuerdo con el calendario actualizado, las zonas 1, 2, 4 y 5 tendrán cuatro días sin servicio; las zonas 3 y 6, tres días, mientras que la zona 7 tendrá dos días de afectaciones.

Las autoridades señalaron que el ajuste busca reducir el número de colonias con desabasto, que actualmente representan el 8.5 por ciento.

Por su parte, Luis Barboza Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua reconoció: "Puede suceder situaciones que nos impidan cumplir al 100% en la cantidad de agua que llega a las zonas que están programadas para eso también tenemos los canales de comunicación".

Finalmente, las autoridades informaron que, a tres semanas del inicio de los tandeos, los reportes relacionados con la mala calidad del agua han disminuido un 90%