Sociedad

Habrá Tandeos Más Prolongados en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El nuevo esquema contempla hasta cuatro días con baja presión en algunas zonas, lo que podría reducir el suministro de agua

Se alargarán los tandeosTandeos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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Guadalajara enfrenta más días sin agua. SIAPA y CEA ajustan el calendario de tandeos

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