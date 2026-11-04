Sociedad

Siapa Actualiza Calendario de Tandeos de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El esquema contempla siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, con suspensiones del servicio en distintos días de la semana

AguaAnuncian nuevo calendario de tandeos de agua del Siapa. Foto: N+

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Descubre el nuevo esquema de tandeos de agua en Guadalajara: 627 colonias afectadas y suspensiones en días específicos

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Nuevo Calendario de Siapa de Cortes de Agua en Guadalajara: Fechas de Tandeos en Noviembre 2026 | N+