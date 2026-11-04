Siapa Actualiza Calendario de Tandeos de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció un nuevo calendario para el esquema de tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cual contempla las mismas siete zonas de distribución y afectaciones programadas en 627 colonias.

De acuerdo con el calendario difundido por el Gobierno de Jalisco, las zonas reciben agua de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle y tendrán suspensiones del suministro durante uno o varios días a la semana, según la distribución establecida.

¿Qué días se suspenderá el agua por zona?

El calendario semanal establece los siguientes días de suspensión:

Zona 1: lunes, jueves, viernes y domingo.

Zona 2: lunes, martes, jueves y domingo.

Zona 3: miércoles, jueves y viernes.

Zona 4: lunes, martes, sábado y domingo.

Zona 5: lunes, martes, miércoles y jueves.

Zona 6: viernes, sábado y domingo.

Zona 7: sábado y domingo.

Los días que no aparecen señalados como suspendidos en cada zona corresponden a jornadas sin suspensión programada en el calendario.

El esquema distribuye las interrupciones del servicio a lo largo de la semana, por lo que los días sin suministro varían dependiendo de la zona a la que pertenece cada colonia.