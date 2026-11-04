Fuerte Olor Alarma a Habitantes al Sur de Veracruz; Recomiendan Evacuar Escuelas

Un fuerte olor se percibió en el municipio de Jáltipan, localizado al sur del estado de Veracruz. Esto alertó a los ciudadanos quienes reportaron el aroma.

A través de sus redes sociales la Unidad Municipal de Protección Civil informó que el olor percibido durante esta mañana, en algunos sectores de la población no representa, hasta el momento, riesgo para la ciudadanía.

Sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente de la situación. Como medida preventiva, se recomendó la evacuación de los planteles educativos.

Las autoridades también detallaron que Pemex confirmó que no existe fuga alguna en su infraestructura por lo que se desconoce el origen del aroma percibido por la ciudadanía. Aunado a esto las autoridades continuarán con el monitoreo, por lo que exhortan a mantenerse informados de fuentes oficiales y no alarmarse.