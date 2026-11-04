Sociedad

Fuerte Olor Alarma a Habitantes al Sur de Veracruz; Recomiendan Evacuar Escuelas

Protección Civil informó que ya se encuentran monitoreando la zona para dar con el origen

Fuerte olor se percibe en Jáltipan.Fuerte olor se percibe en Jáltipan. Foto: Protección Civil Jáltipan

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Olor misterioso en Jáltipan: Protección Civil monitorea la situación y sugiere evacuar escuelas. Pemex descarta fugas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+