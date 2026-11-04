Sociedad

Repatrian a Tijuana a Menor que Intentaba Ingresar de Manera Irregular Sin Compañía a EUA

El Consulado General de México en San Diego describió el procedimiento de retorno como ordenado, seguro y humanitario

Repatrian a Tijuana a Menor que Intentaba Ingresar de Manera Irregular Sin Compañía a EUARepatrian a Tijuana a Menor que Intentaba Ingresar de Manera Irregular Sin Compañía a EUA | Foto: Consulado General de México en San Diego

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