Repatrian a Tijuana a Menor que Intentaba Ingresar de Manera Irregular Sin Compañía a EUA

Una niña de aproximadamente cinco años fue devuelta a México sin la compañía de sus padres, luego de que autoridades estadounidenses la detectaran cuando intentaba ingresar de manera irregular a ese país.

De acuerdo con información difundida por el Consulado General de México en San Diego, el retorno se realizó mediante un procedimiento que calificó como ordenado, seguro y humanitario, con la participación de personal consular, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración y el DIF de Baja California.

Sin embargo, activistas por los derechos de las personas migrantes advirtieron sobre las posibles consecuencias emocionales que una experiencia de este tipo puede generar en una niña de esa edad.

Raúl Ochoa, director de Casa Migrante Tijuana, recordó que en ese albergue recibieron anteriormente a dos niñas de 10 y 8 años que también habían sido repatriadas sin sus padres. En ese caso, su papá ya las esperaba en las instalaciones, pues había llegado un día antes.

“En el caso de esta niña, espero que su familia ya haya estado al pendiente también para recibirla, porque el proceso en sí es muy traumático”, señaló.

La situación ocurre en un contexto de llegada de menores repatriados sin acompañamiento a Baja California. Entre enero y julio de 2026, la entidad recibió a 556 niñas, niños y adolescentes devueltos desde Estados Unidos, de los cuales 371 viajaban sin la compañía de un adulto, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.

José Luis Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que la recepción de menores no acompañados es una situación recurrente en la frontera.

“Diario llegan menores no acompañados como les llaman, uno, dos, tres, a veces llegan ocho o diez. Aquí se recibe diario esta situación, van al DIF y la tarea del DIF es localizar a las familias y reubicarlos”, explicó.

Por su parte, representantes de la Comisión de Derechos Humanos en Tijuana reiteraron que la reunificación con familiares debe ser una de las prioridades durante los procedimientos de protección de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre la identidad de la menor, las circunstancias en las que llegó a la frontera ni el lugar donde se encontraban sus padres o tutores legales.

Información Pamela Mercado

APG