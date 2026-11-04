Aseguran Tres Motocicletas con Reporte de Robo y Detienen a un Menor en Puebla

La Policía Municipal de Coronango dio a conocer que se logró la recuperación de tres motocicletas con reporte de robo y el aseguramiento de un menor de edad en la zona de Misiones de San Francisco.

​En una primera intervención, mediante la red de videovigilancia se detectó a un joven mientras abandonaba una motocicleta Suzuki GSX250, color negro, sobre un camino de terracería, para posteriormente intentar alejarse a pie.

Elementos policiales se desplegaron al sitio para interceptar al masculino, confirmando que se trataba de un adolescente. Al verificar el estatus legal de la unidad, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

​En una segunda acción, las cámaras del sistema de videovigilancia ubicaron una motocicleta Suzuki, color plateado con rojo, estacionada sobre la avenida Estación Central.

Tras labores previas de inteligencia que la identificaban con las características de un vehículo robado, los agentes acudieron al lugar y verificaron en la base de datos que la unidad tenía reporte de robo.

​Finalmente, durante un recorrido de vigilancia, los uniformados localizaron una motocicleta Vento Storm 250, color negro, aparentemente abandonada sobre la calle La Raza, en la Sección 11.

Al consultar los números de identificación vehicular en el sistema, se corroboró que esta tercera unidad de dos ruedas también contaba con reporte de robo vigente.

​Por estos hechos, las tres motocicletas y el menor de edad fueron asegurados y trasladados a la Comisaría de Seguridad Pública para realizar los trámites correspondientes y llevar a cabo la puesta a disposición ante la autoridad competente.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ