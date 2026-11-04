Seguridad

Aseguran Tres Motocicletas con Reporte de Robo y Detienen a un Menor en Puebla

En uno de los operativos realizadas en la zona de Misiones de San Francisco fue arrestado un adolescente que estaba abandonando una de las unidades

Tres Motocicletas Robadas Aseguradas Menor Edad Detenido Misiones San Francisco Coronango PueblaEl adolescente fue interceptado mientras abandonaba una de las unidades. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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La Policía de Coronango recupera tres motos robadas y detiene a un menor. Conoce los detalles de este exitoso operativo en Misiones de San Francisco.

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