Seguridad

Sentencian a Hombre por Feminicidio de su Madre en Gómez Palacio, Durango

El sujeto golpeó a la mujer con un objeto contundente luego de que se negara a darle dinero

Sentencian a Hombre por Feminicidio de su Madre en Gómez Palacio, DurangoFoto: FGED

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