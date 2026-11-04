Sentencian a Hombre por Feminicidio de su Madre en Gómez Palacio, Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Carlos Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de su madre, María Amalia Rodríguez, de 62 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Los hechos ocurrieron el 4 de junio del año pasado, cuando Carlos se encontraba con su madre en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Centenario de Gómez Palacio.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre le pidió dinero para comprar drogas, pero ante la negativa de la mujer, comenzó a golpearla con un objeto contundente hasta causarle lesiones que le provocaron la muerte.

Posteriormente, el responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los elementos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial para acreditar su responsabilidad en el feminicidio.

Como resultado del proceso penal, Carlos Rodríguez recibió una condena de 35 años de prisión, además de una multa de 285 mil pesos. También deberá cubrir un millón 410 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.