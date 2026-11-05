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¿Vuelve Alexis Vega a la Selección Mexicana? Jugador de Toluca Sería Convocado

El atacante puso en duda su continuidad en el Tricolor durante la pasada Fecha FIFA en la que no fue convocado

Alexis Vega, jugador del Toluca, en un partido de la Liga MXAlexis Vega, jugador del Toluca, en un partido de la Liga MX | Foto: Reuters

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