¿Vuelve Alexis Vega a la Selección Mexicana? Jugador de Toluca Sería Convocado

La Selección Mexicana afrontará los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, ante su similar de Jamaica, durante la Fecha FIFA de noviembre. El equipo nacional, que aún no ha logrado ganar bajo el mando de Rafael Márquez, buscará su pase a las semifinales del certamen y parece que podría contar con el regreso de Alexis Vega, uno de los jugadores más talentosos de la Liga MX.

Vega, de 28 años de edad, es el capitán del Toluca y ha asistido a los últimos dos Mundiales con México. Sin embargo, a pesar de que su rendimiento en el futbol mexicano es de lo más destacado, no fue tomado en cuenta para la primera convocatoria de Márquez con el Tricolor.

En ese sentido, durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Alexis Vega declaró que analizaría su continuidad con el equipo nacional, dejando entrever que podría retirarse de la selección. "Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy analizando si sigo en la Selección Mexicana o no. Sé que es una decisión complicada, pero bueno yo creo que en estos días estaré sacando un comunicado o ver si sigo en la Selección", fueron las palabras de Vega para los micrófonos de TUDN luego del encuentro Toluca vs Cruz Azul de la décima jornada en el Apertura 2026.

Alexis Vega podría volver a ser convocado con la Selección Mexicana

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Alexis Vega podría ser llamado por Rafa Márquez para los partidos ante Jamaica que se disputarán en Kingston y Monterrey los días 14 y 17 de noviembre respectivamente.

"La historia de Alexis Vega con la Selección Mexicana podría tener un nuevo capítulo. Después de perderse la primera convocatoria de Rafa Márquez y de amenazar con retirarse del Tri, el atacante de Toluca podría ser una de las novedades de la convocatoria", reportó el periodista.

Veremos si Vega efectivamente termina formando parte de la lista de convocados para los compromisos de la CONCACAF Nations League y, en caso de que así sea, el rol que tendrá dentro del equipo. En ese sentido, el propio futbolista reconoció estar molesto consigo mismo por no haber tenido los minutos que esperaba durante la pasada Copa del Mundo.

"Del Mundial yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo no con el técnico ni con nadie. Obviamente, yo quería jugar más, pero así es esto y ahora estoy disfrutando mucho estar en Toluca", aseguró el atacante mexicano durante la pasada Fecha FIFA.