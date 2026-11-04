Equipo de Cristiano Ronaldo Hará Donación a la Familia de Jesús de Miguel

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, sacudió al mundo del futbol. El futbolista español murió a los 30 años de edad luego de un fuerte choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido entre ambos equipos en la Segunda División de España.

De Miguel falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria y su partida generó una serie de reacciones por parte del mundo futbolístico. Durante la cuarta jornada de la UEFA Champions League, se guardó un minuto de silencio previo a cada partido. Además, clubes y jugadores por igual utilizaron sus respectivas redes sociales para mandar mensajes de apoyo y condolencias a la familia de Jesús de Miguel.

Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, estrella mundial que escribió un mensaje lamentando la muerte de su compañero de profesión. "Una tragedia. Sin palabras... Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz", fueron las palabras del astro portugués.

Almería, club del que Cristiano es dueño, donará dinero a la familia de Jesús de Miguel

A través de un comunicado la Unión Deportiva Almería, club del que Cristiano Ronaldo posee el 25% de las acciones, anunció que hará una importante donación para la familia de Jesús de Miguel. "Impulsados por nuestro sentido de la responsabilidad social y humanitaria, y por nuestra firme convicción de la importancia de la solidaridad y de estar al lado de todos los miembros de la comunidad futbolística, especialmente en momentos tan difíciles, la UD Almería, por iniciativa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, ha decidido destinar la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su partido en casa contra el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 34, a apoyar a la familia de Jesús de Miguel", dice el comunicado.

El club también expresó estar consciente de que "nada puede compensar jamás la pérdida de un ser querido, y de que ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede aliviar el dolor que supone una tragedia de este tipo". "No obstante, creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del futbol", se lee en el texto.

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Aunado a esto, el Almería también extendió una invitación a la familia de Jesús de Miguel para asistir al partido de la Jornada 34 en la Segunda División de España, cuando recibirán al Club Deportivo Tenerife. Ese encuentro está programado para el 11 de abril de 2027.