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Equipo de Cristiano Ronaldo Hará Donación a la Familia de Jesús de Miguel

El fallecimiento del delantero español se dio luego de un fuerte choque contra Jesús Owono, portero del FC Andorra

Cristiano Ronaldo durante un partido del Al-NassrCristiano Ronaldo durante un partido del Al-Nassr | Foto: Reuters
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