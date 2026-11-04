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Otro Futbolista Sale en Camilla por Patada en la Cabeza en Segunda División de España

A un día de la muerte de Jesús Miguel, llamó la atención el caso del nigeriano Quadri Liameed, quien recibió una dura falta que lo dejó conmocionado en la cancha

El nigeriano Liameed fue trasladado al hospital para recibir atención médica luego de perder el conocimiento en la cancha del Sabadell.El nigeriano Liameed fue trasladado al hospital para recibir atención médica luego de perder el conocimiento en la cancha del Sabadell. Foto Instagram: Quadri Liameed

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