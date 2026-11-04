Otro Futbolista Sale en Camilla por Patada en la Cabeza en Segunda División de España

Nuevamente se encendieron las luces de alarma el futbol de España, a un día de la trágica muerte del delantero Jesús Miguel en la cancha. Ahora salió a la luz el caso del nigeriano Quadri Liameed quien se vio en peligro luego de recibir una patada en la cabeza durante el partido Albacete vs Sabadell.

Fue en la Jornada 12 de la llamada Liga Hypermotion que se suscitó la grave acción en el Estadio Municipal Carlos Belmonte, casa del Albacete. Corría el minuto 42 cuando el futbolista buscaba cabecear una pelota en los límites de su área, pero el atacante José Corpas intentó conectar de tijera y le pegó tremenda patada al africano.

Quadri Liameed recibió la patada en la nuca, por lo que cayó de manera estrepitosa, ya noqueado. Los futbolistas que lo rodeaban comprendieron de inmediato la gravedad de la situación y pidieron el ingreso de los servicios médicos.

Luego de ser reanimado, el mediocampista de 24 años de edad fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para quedarse bajo observación.

En el campo de juego, el silbante no dudó en mostrarle tarjeta roja a José Corpas por la acción temeraria que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) calificó como "claro juego brusco grave" que causó una "patada en la cabeza con fuerza excesiva y riesgo alto de lesión". Además evaluará la sanción para el jugador del Sabadell.

El caso de Quadri Liameed ha cobrado mayor relevancia luego de que este martes 3 de noviembre falleció en el hospital el delantero Jesús de Miguel luego de que sufrió un paro cardiorespiratorio debido a un rodillazo en el pecho por parte del portero Jesús Owono durante el partido CD Tenerife vs FC Andorra.

Fue en el minuto 95+3 cuando el futbolista buscaba controlar una pelota larga y fue impactado por el portero Jesús Owono, del FC Andorra, cerca de la media cancha. El guardameta fue con todo a despejar el balón dividido, pero su rodilla impactó también en el pecho de Jesús de Miguel.

El artillero del Tenerife quedó tendido en el suelo y las asistencias médicas entraron de inmediato a atenderlo. Cuando se dieron cuenta de la gravedad lo sacaron en camilla y lo subieron a una ambulancia, donde sufrió un paro cardiorespiratorio y los paramédicos hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

De manera urgente fue trasladado hasta un hospital cercano. Allí pasó la noche bajo ateneción especializadda, pero en la mañana del lunes el club Tenerife dio a conocer que el futbolista de 30 años de edad había fallecido. La noticia sacudió el mundo del futbol y las imágenes del choque entre el delantero y el guardameta se viralizaron de inmediato.

Jesús de Miguel Alameda utilizaba el número 9 en el dorsal y en el partido contra el Andorra había arrancado como suplente, pero ingresó de cambio en el minuto 58 en lugar de Enric Gallego.

Con información de N+