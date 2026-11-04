Bajas de México Para la Fecha FIFA: Jugadores que se Pierden el Partido vs Jamaica

La Selección Mexicana no ha logrado ganar un solo partido tras el Mundial 2026, en donde alcanzaron la fase de octavos de final. Bajo el mando de Rafael Márquez, el equipo tricolor ha disputado cuatro encuentros con saldo de dos empates y dos derrotas, pero ahora vendrá la primera gran prueba de este nuevo proceso pues el equipo nacional afrontará sus primeros dos compromisos oficiales con Rafa en el banquillo.

México se medirá a Jamaica durante la Fecha FIFA de noviembre, en partidos correspondientes a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Esta eliminatoria ante la escuadra caribeña se jugará a ida y vuelta, primero en Kingston y después en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, la Selección Mexicana tendrá bajas importantes de cara a estos dos encuentros debido a lesiones. Además, hay otros jugadores que están en duda para ser convocados.

Lista de bajas en la Selección Mexicana vs Jamaica

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, Rafa Márquez tendrá al menos tres ausencias importantes para los partidos de la Nations League frente a Jamaica. Se trata de Raúl Jiménez y Luis Chávez, quienes quedan fuera de la convocatoria por lesiones, así como Edson Álvarez que no sería convocado debido a que lleva semanas sin tener actividad en el West Ham.

Aunado a esto, el reporte detalla que hay otros jugadores que aunque sí están considerados por el cuerpo técnico del Tri, permanecen en duda por molestias físicas: Álvaro Fidalgo y César Montes.