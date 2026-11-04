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Bajas de México Para la Fecha FIFA: Jugadores que se Pierden el Partido vs Jamaica

La Selección Mexicana jugará dos partidos en el mes de noviembre correspondientes a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Raúl Jiménez durante un partido con la Selección MexicanaRaúl Jiménez durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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