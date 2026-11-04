Economía

Más de Siete Mil Comercios Participarán en El Buen Fin 2026 en Puebla

Empresarios poblanos dieron a conocer las fechas en las que se llevará a cabo esta campaña para que la ciudadanía pueda participar

El Buen Fin 2026 CANACO Puebla Cuándo se Realizará y Qué Comercios Participan Derrama EconómicaPresentan detalles sobre El Buen Fin 2026 en Puebla. Foto: N+

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Empresarios poblanos anuncian El Buen Fin 2026: más de 7 mil comercios y una meta de 6,200 millones en ventas. Del 13 al 17 de noviembre.

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