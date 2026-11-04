Más de Siete Mil Comercios Participarán en El Buen Fin 2026 en Puebla

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla anunció la edición 2026 de ‘El Buen Fin’, evento para reactivar la economía local y donde se espera una derrama de seis mil 200 millones de pesos.

Héctor Landero Camacho, presidente del organismo, informó que del próximo viernes 13 a hasta el martes 17 de noviembre 2026, los poblanos podrán realizar compras en más de siete mil comercios participantes en la entidad.

De acuerdo con el líder empresarial, se busca que en esta edición todos los comercios, incluso los negocios pequeños, se puedan ver más beneficiados en este fin de semana.

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“Hoy queremos que la derrama sea más pareja, que no nada más las grandes cadenas acaparen (…) esperemos que sea una buena jornada, así lo tenemos concertado”.

Para esta edición, el sector empresarial tiene la meta de alcanzar un crecimiento del 7.3 por ciento respecto al año anterior, cuando alcanzaron cinco mil 800 millones de pesos en ventas.

De acuerdo con proyecciones de la Canaco Puebla, se prevé que el 79 por ciento de las compras durante 'El Buen Fin' se hagan en tiendas físicas, mientras que el resto por la vía del comercio electrónico.

Con información de Jorge Cea

GMAZ