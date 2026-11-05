Economía

Banxico Reduce Tasa de Interés, la Coloca en 6.25%

La Junta de Gobierno dijo que la actividad económica global se habría expandido a un ritmo ligeramente menor al del trimestre anterior.

El Banco de México Reduce su Tasa de InterésEl Banco de México Reduce su Tasa de Interés

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