Banxico Reduce Tasa de Interés, la Coloca en 6.25%

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría disminuir la tasa de interés interbancaria a un nivel del 6.25%, con efectos a partir del viernes 6 de noviembre.

Esto luego de que en el tercer trimestre de 2026, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo ligeramente menor al del trimestre anterior. En las principales economías avanzadas, la inflación general continuó aumentando debido al alza de los precios de energéticos, mientras que la subyacente siguió exhibiendo persistencia.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) mantuvo sin cambio el rango para la tasa de fondos federales en su reunión de octubre. Los mercados financieros internacionales continuaron mostrando volatilidad acotada y las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos presentaron disminuciones en la mayoría de los plazos.

En el tercer trimestre de 2026, la economía mexicana siguió expandiéndose. No obstante, se siguen previendo condiciones de holgura a lo largo del horizonte de pronóstico y persisten riesgos a la baja para la actividad económica.

Entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026, la inflación general aumentó de 3.42 a 3.62%, como resultado de un incremento en la inflación no subyacente. La subyacente disminuyó marginalmente de 3.79 a 3.78% en ese lapso.

Las previsiones para la inflación general se ajustaron al alza para el cuarto trimestre de 2026, principalmente a niveles para la inflación no subyacente mayores a los anticipados. Aquellas para la inflación subyacente se modificaron ligeramente al alza para el mismo periodo.

Se sigue anticipando que la inflación general converja a la meta en el cuarto trimestre de 2027.

La Junta de Gobierno juzgó que el proceso desinflacionario ha continuado. Advirtió que los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos añaden incertidumbre a las previsiones,

La decisión fue respaldada por Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. En tanto, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%.

Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos.

Banxico estimó que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando. Así, con la presencia de todos sus miembros, decidió realizar un ajuste puntual y por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.25%.

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