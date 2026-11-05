¿Qué Día Exacto Inicia el Buen Fin 2026? Momento en el que Comienzan Ofertas en México

Se acerca uno de los momentos más esperados por los mexicanos, especialmente para aquellos que aman hacer compras y aprovechar promociones, por lo que es importante que sepan el día exacto que inicia el Buen Fin 2026.

Debido a que se trata de la temporada con las mayores ofertas en México, las empresas, bancos y diferentes instituciones invitan a las personas a participar y en notas previas ya te explicamos cómo registrarse al Sorteo del SAT y quiénes recibirán su aguinaldo para comprar en este fin de semana.

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2026 en México?

El periodo de promociones y descuentos, que prometen ser mejores que en cualquier otra fecha del año, inicia el viernes 13 de noviembre de 2026, por lo que a partir de este día las personas podrán disfrutar de las ofertas.

Es importante señalar que algunas empresas habilitan sus rebajas desde el primer minuto del día, es decir a las 00:01 horas, en sus páginas web, de ahí que algunas personas aprovechen para hacer sus compras en línea.

¿Cuándo termina el Buen Fin 2026?

Si bien El Buen Fin recibía su nombre al tratarse de un fin de semana, poco a poco ha aumentado la duración y para esta edición habrá cinco días de promociones para que los mexicanos puedan hacer sus compras.

De esta forma, las rebajas terminarán el martes 17 de noviembre de 2026 a la hora que cierren las tiendas físicas y en el caso de las páginas de internet se extiende hasta el último minuto del día, es decir a las 23:59 horas.

Foto: Cuartoscuro

Desde su primera edición, el Buen Fin se realiza durante el puente vacacional que se forma por el día festivo de la Revolución Mexicana, que se celebra el tercer lunes de noviembre, y que este año cae el 16 de noviembre.

El Buen Fin comenzó en 2011 y fue planteado como una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial inspirada en el Black Friday, que se realiza un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

PPP