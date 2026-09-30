Economía

El Buen Fin 2026 Cambia de Días: Fecha de Inicio y Detalles de la Temporada de Ofertas

Cada vez falta menos para una nueva edición de la campaña de descuentos más grande de país; coche las fechas confirmadas

Familia de compras durante ofertas por El Buen Fin 2026El Buen Fin 2026 se realizará en días distintos respecto a edicines anteriores. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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