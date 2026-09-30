El Buen Fin 2026 Cambia de Días: Fecha de Inicio y Detalles de la Temporada de Ofertas

Comienza la cuenta regresiva: se acerca una de las épocas más esperadas del año para quienes quieren comprar un electrodoméstico, los regalos navideños o un 'gustito' personal. El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y, aunque en esta edición cambiará de días en relación con años anteriores, se mantiene la duración de la temporada de ofertas más popular en México.

Previamente, la organización de esta campaña ya había dado a conocer que en esta ocasión se mantiene el sorteo para los negocios participantes. Además, se espera que en las próximas semanas también se anuncie la tradicional rifa para los consumidores, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Buen Fin tuvo su primera edición entre el 18 y el 21 de noviembre de 2011, con descuentos de hasta el 70%, además de integrar promociones como meses sin intereses. En su origen fue planteado como una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial que respondía al Black Friday en Estados Unidos.

Las fechas de su realización, siempre un fin de semana antes de la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), están pensadas como el momento en el que empieza la temporada navideña. En México, además, coinciden con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana y el inicio de la entrega del aguinaldo.

¿Cuándo es El Buen Fin 2026?

A diferencia de los años pasados, que se realizaba de jueves a lunes, este año El Buen Fin será de viernes a martes en las siguientes fechas: del 13 al 17 de noviembre de 2026. Al igual que en la edición XV, este año tendrá cinco días de duración.

En comparación con sus primeros años, luego del fortalecimiento del comercio digital durante la pandemia de COVID-19, cada vez es más común encontrar que las tiendas inician las ofertas desde las 00:00 horas y las concluyen hasta las 23:59, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente en línea.

Los comercios interesados en participar oficialmente en El Buen Fin 2026 tienen hasta el 12 de noviembre de 2026 para llenar la convocatoria, a través del portal oficial del programa, en el siguiente enlace: https://www.elbuenfin.org/comercios.

Debes tomar en cuenta que, entre los requisitos establecidos para los comercios, se encuentran contar con RFC, tener activo el Buzón Tributario, tener una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y disponer de una terminal para aceptar pagos electrónicos.

¿Qué debes saber sobre El Buen Fin 2026?

Además de las compras con precios especiales y las promociones únicas, otra de las oportunidades que presenta esta campaña de ofertas es el sorteo. En este participan todas aquellas operaciones de compra con medios de pago electrónicos participantes a partir de un monto de al menos $250 pesos y realizadas dentro del periodo del 13 al 17 de noviembre de 2026 en establecimientos registrados.

El Sorteo El Buen Fin 2026 se llevará a cabo durante el mes de diciembre de 2026, en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, Colonia Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

No obstante, también hay recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de realizar compras para aprovechar este gran evento:

Compara los precios que veas durante El Buen Fin con los que viste antes del evento. Para ello, ten en cuenta los artículos que realmente desees comprar. Esto te permitirá hacer compras enfocadas y no caer en gastos innecesarios y aprovechar ofertas reales.

Compra solo en sitios seguros, como tiendas oficiales y marketplaces conocidos.

Define un presupuesto para compras y respétalo, así como una lista de productos necesarios que deseas comprar.

DMZ