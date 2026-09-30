Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre en Parque Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

Fueron rescatistas quienes confirmaron la presencia del sujeto sin vida sobre el lecho de este río

Encuentra cuerpoElementos resguardaron el Río La Silla. Foto: N+

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