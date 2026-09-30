Hallan Cuerpo de Hombre en Parque Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre sobre el lecho del Río La Silla, justo a la altura de la colonia Orizaba, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fueron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León quienes confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que de inmediato resguardaron el sitio y solicitaron el apoyo de autoridades de seguridad. Al lugar también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y policías municipales, quienes acordonaron este punto.

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre de entre 50 a 60 años de edad que vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla y unos tenis color negro. Autoridades señalaron que el cuerpo aparentemente no presenta huellas de violencia, por lo que ya se investiga como sucedió el hecho.

Los elementos de seguridad no descartan que este deceso ocurrió tras una caída. Serán los agentes de investigación y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes revelen más detalles en los próximos días sobre este caso.

Otro hecho similar ocurrió en la colonia Hacienda Real, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Fue en ese punto donde un adulto mayor fue localizado sin vida al interior de su domicilio. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del sujeto.