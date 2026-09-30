Política

EUA Restringirá Zonas de Arizona Hasta 2029 por Construcción del Muro Fronterizo con México

El cierre afectará zonas cercanas a Nogales y ocurre mientras avanzan trabajos de infraestructura en la frontera con Sonora

Restringirán Tierras Públicas de Arizona Hasta 2029 por Obras del Muro FronterizoRestringirán Tierras Públicas de Arizona Hasta 2029 por Obras del Muro Fronterizo. Foto: N+

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Cierre de tierras públicas en Arizona por construcción del muro. Impacto en especies como jaguares y pumas.

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