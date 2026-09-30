EUA Restringirá Zonas de Arizona Hasta 2029 por Construcción del Muro Fronterizo con México

El Servicio Forestal de Estados Unidos restringirá durante más de dos años el acceso a varias zonas de Arizona debido a la construcción del muro en la frontera con México, una medida que afectará especialmente áreas cercanas a Nogales, en la frontera con Sonora.

El cierre comenzará a la medianoche del próximo lunes 5 de octubre 2026 y permanecerá vigente hasta el 20 de enero de 2029, de acuerdo con un comunicado del Servicio Forestal de Estados Unidos. La agencia señaló que la medida responde a motivos de “salud y seguridad pública” relacionados con las obras.

Nogales se encuentra rodeada de áreas naturales que forman parte de un ecosistema que se extiende a ambos lados de la frontera. La construcción de infraestructura fronteriza genera preocupación entre habitantes, organizaciones ambientales y representantes locales debido a las modificaciones que implica para el territorio.

La frontera política entre México y Estados Unidos atraviesa un ecosistema continuo en el que especies como el jaguar, el puma y el oso negro se desplazan naturalmente entre distintos puntos en busca de alimento, agua, refugio y espacios para reproducirse.

Para Lydia Lozano, de Northern Jaguar Project, cualquier infraestructura que interrumpa estos desplazamientos representa un problema para la conservación de las especies.

“Nada que vaya a bloquear un corredor biológico va a ser bueno en términos ecológicos o biológicos para las poblaciones; nada, nunca, que limite el flujo de los corredores biológicos va a ser bueno para las especies”, señaló Lozano para N+.

Activistas y organizaciones dedicadas a la conservación han documentado además casos de fauna que llega hasta el muro y no puede continuar su recorrido.

La construcción también ha generado cuestionamientos por sus efectos sobre comunidades fronterizas y territorios con valor cultural.

El periodo establecido por el Servicio Forestal contempla más de dos años de restricciones de acceso, hasta enero de 2029, mientras las obras avanzan en distintos puntos de la frontera entre Estados Unidos y México.