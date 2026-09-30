Política

Senado Aprueba Nueva Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales; En Esto Consiste

La nueva legislación contempla medidas contra el maltrato y disposiciones sobre nutrición, salud, ambiente y cuidado animal

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México da un paso gigante en el bienestar animal: nueva ley protege su salud, nutrición y ambiente. Obligaciones para cuidadores.

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