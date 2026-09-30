Senado Aprueba Nueva Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales; En Esto Consiste

El Senado de la República aprobó expedir la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se reconoce a los animales como seres sintientes.

La nueva legislación contempla acciones para evitar el maltrato y establece disposiciones relacionadas con el bienestar y cuidado de los animales.

Entre los aspectos considerados se encuentran su nutrición, ambiente, salud y comportamiento. La ley también contempla el cuidado de los animales que participan en tareas de protección civil.

Con la aprobación de esta legislación, senadoras y senadores avalaron un marco general para todo el país orientado al bienestar, cuidado y protección de los animales bajo el reconocimiento de su condición como seres sintientes.

Entre las disposiciones se establecen obligaciones mínimas para las personas que tengan animales bajo su cuidado, como proporcionarles alimentación y agua, atención veterinaria y alojamiento adecuado. También contempla la obligación de recoger las heces de las mascotas en espacios públicos.

También deberán garantizar estimulación física, social y mental, además de identificación y medidas de seguridad.

La legislación prohíbe prácticas específicas como la zooerastia, definida como abuso sexual animal, así como las peleas de perros.

Además, establece la obligación de reparar el daño ocasionado a los animales, incluida la atención médica y rehabilitación necesarias para recuperar su bienestar.

La nueva ley también contempla disposiciones para la venta de especies. Esta deberá realizarse en establecimientos autorizados y registrados, bajo criterios de bienestar, responsabilidad y trazabilidad.

Los establecimientos deberán garantizar condiciones adecuadas de salud y alojamiento, revisión veterinaria, identificación e información para las personas compradoras.

Tras su aprobación en el Senado, la minuta sigue su proceso legislativo correspondiente para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PT