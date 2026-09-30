Muere Hombre Electrocutado en la Azotea de su Casa en Chihuahua

La tarde de este martes, un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en la azotea de su vivienda, ubicada en la colonia Independencia, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El accidente ocurrió sobre las calles Granada y Membrillos, cuando la víctima intentaba conectar las cuchillas de un transformador desde el techo, momento en que sufrió la descarga eléctrica y quedó inconsciente.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes resguardaron la escena en espera de la llegada de agentes ministeriales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado acudieron al sitio y realizaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no lograron restablecer sus signos vitales.

Finalmente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos apoyaron en el descenso del cuerpo y facilitaron las labores del personal del Servicio Médico Forense.