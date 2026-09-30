Accidentes

Muere Hombre Electrocutado en la Azotea de su Casa en Chihuahua

Los paramédicos realizaron varios ciclos de RCP, pero el hombre no logró sobrevivir

Muere hombre tras recibir descarga eléctricaMuere hombre tras recibir descarga eléctrica. Foto: N+

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Un hombre de 40 años fallece tras recibir una descarga eléctrica en su casa en Chihuahua. A pesar de los esfuerzos de reanimación, no sobrevivió

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