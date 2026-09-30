Localizan a Hombre Sin Vida Tras ser Arrastrado por Corriente en Ciudad Juárez

Después de más de 10 horas de labores de búsqueda, fue localizado sin vida el cuerpo de un hombre que habría sido arrastrado por la corriente hacia un vaso de captación ubicado en el fraccionamiento Villa Bonita, en el cruce de Cerradas de Burdeos e Hidalgo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de observar al hombre ser arrastrado por la corriente y, posteriormente, escuchar sus gritos de auxilio.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública desplegaron un operativo de búsqueda durante varias horas. Debido a que el vaso de captación se encuentra a su máxima capacidad por las recientes lluvias, los rescatistas utilizaron una lancha para ampliar el rastreo en el interior del dique.

Sin embargo, la tarde de este martes, el cuerpo fue localizado sin vida, por lo que autoridades trabajaron de manera conjunta para extraerlo y se espera que en las próximas horas pueda ser identificado oficialmente.

Con este caso, suman tres víctimas mortales relacionadas con las lluvias registradas en el estado. El primero fue un joven que murió en Anapra, luego de que una barda le cayera encima.

A estos casos se suma ahora el hombre localizado sin vida en el vaso de captación de Villa Bonita, mientras que en Parral se reportó otra persona que murió ahogada.

Ante las condiciones que prevalecen por las precipitaciones, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones y evitar acercarse a diques, vasos de captación, arroyos y zonas donde se presenten corrientes de agua.