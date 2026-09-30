Accidentes

Localizan a Hombre Sin Vida Tras ser Arrastrado por Corriente en Ciudad Juárez

Luego de más de 10 horas de labores de búsqueda, autoridades localizaron y rescataron el cuerpo de una persona del interior de un dique

Autoridades Rescataron el Cuerpo del DiqueAutoridades Rescataron el Cuerpo del Dique. Foto: N+

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Autoridades localizan cuerpo de hombre arrastrado por corriente en Ciudad Juárez. Con tres víctimas mortales por lluvias, llaman a evitar zonas peligrosas.

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