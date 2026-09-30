Desaparecidos

Bloqueo en Ecatepec, Edomex: Colapsa Avenida Central Tras Desaparición de Jazmín Adriana

Familiares de la mujer de 38 años exigen avances en su búsqueda; se registran filas kilométricas hacia Ciudad Azteca

colapsa Avenida CentralLa protesta mantiene colapsada la circulación en Avenida Central. Foto: N+

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Desaparición de Jazmín Adriana en Ecatepec: familiares cierran vialidades exigiendo respuestas.

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