Bloqueo en Ecatepec, Edomex: Colapsa Avenida Central Tras Desaparición de Jazmín Adriana

Familiares de Jazmín Adriana Méndez Contreras, de 38 años, bloquean esta noche la Avenida Central, a la altura de la estación del Metro Río de los Remedios, en Ecatepec, Estado de México, para exigir se agilice su búsqueda.

De acuerdo con sus familiares, Jazmín desapareció el domingo 27 de septiembre, luego de que salió de su domicilio para encontrarse con una expareja, quien presuntamente le iba a entregar un dinero que le debía.

La mujer tiene dos hijas, una de 20 años y otra de dos años. Su hija mayor, intentó comunicarse con ella después de su desaparición, pero no logró establecer contacto.

Ante la falta de avances que, según los familiares, han recibido de las autoridades, comenzaron a realizar su propia investigación. Como parte de estas acciones, señalaron que lograron identificar la ubicación del GPS del teléfono de Jazmín en Chalco, cerca de la zona donde vive su expareja.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Caos Vial por Bloqueo en Avenida Central; Exigen Localizar a Jazmín Adriana

Los familiares solicitaron a las autoridades de Ecatepec que agilicen las investigaciones y señalaron que no se retirarán del lugar hasta recibir información sobre los avances en el caso.

La protesta mantiene colapsada la circulación en Avenida Central, principalmente en dirección hacia Ciudad Azteca, por lo que ya se registran filas kilómetricas hacia Ecatepec.

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También se reportan afectaciones en vialidades de la zona limítrofe entre el Estado de México y la alcaldía Gustavo A. Madero, así como en Aragón y Avenida Río de los Remedios.

Las autoridades solicitaron a los manifestantes liberar la circulación para poder iniciar las investigaciones, mientras que los familiares sostienen que las diligencias debieron comenzar desde que se emitió la ficha de búsqueda.

Como alternativa vial, se señaló al Circuito Exterior Mexiquense, debido a las afectaciones generadas por el bloqueo en esta vialidad primaria.

En tanto, el gobierno de Ecatepec informó que elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas continúan con diversas acciones para localizar a Jazmín Adriana Méndez Contreras de 38 años.

Señala que el protocolo de búsqueda se activó el 28 de septiembre una vez que llegó el boletín de desaparición emitido por Odisea y policías municipales de la Célula se pusieron en contacto con el hermano de la Jazmín.

En un comunicado, indicaron que de acuerdo con las primeras indagatorias, "la mujer salió el lunes temprano de su domicilio e informó a su hija que tenía una cita con un masculino que había conocido por medio de redes sociales, a quien vería en el metro Tacubaya, sin embargo, ya no tuvieron comunicación con ella en el transcurso del día y no obtuvieron respuesta en su celular, por lo que decidieron presentar una denuncia por su desaparición".

La familia es atendida por el ministerio público, mientras que policías de investigación acudieron al domicilio de la mujer para informar los pasos a seguir para dar con el paradero de Jazmín Adriana.

PT