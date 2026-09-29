Localizan con Vida a América Pamela en Puebla: Se Ausentó por Voluntad Propia

Una joven identificada como América Pamela Colotl que fue reportada como desaparecida en el mes de julio, fue localizada sana y salva en Puebla; así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) en rueda de prensa.

La mujer había sido vista por última vez el 25 de julio en Santa Clara Ocoyucan, por lo que se activó el Protocolo Alba para tratar lo encontrarla.

La fiscal general Idamis Pastor Betancour, citó el caso recordando que familiares y amigos de la joven cerraron la Vía Atlixcáyotl en el mes de agosto para exigir justicia y su pronta localización.

América Pamela Colotl Varela fue localizada el 27 de septiembre de 2026 con vida, junto con Jonathan David Argüelles Rodríguez de 27 años de edad. Ambos manifestaron no haber sido víctimas de delito alguno.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de América Pamela Colotl Varela, vista por última vez en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.



¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/PkYcrrCsRC — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) August 5, 2026

Después de dos meses se supo el paradero de ambos jóvenes, quienes todo este tiempo estuvieron ausentes por su propia voluntad.

Con información de N+

JAPR