Desaparecidos

Localizan con Vida a América Pamela en Puebla: Se Ausentó por Voluntad Propia

La joven de 23 años había sido vista por última vez el 25 de julio; familiares y amigos cerraron la Vía Atlixcáyotl para pedir justicia en agosto

Por su desaparición familia y amigos cerraron la Vía Atlixcáyotl.Por su desaparición familia y amigos cerraron la Vía Atlixcáyotl. Foto: X @busquedagobpue

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Tras dos meses de incertidumbre, América Pamela y Jonathan David fueron localizados en Puebla.

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