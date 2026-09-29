Internacional

EUA Presenta Cargos Penales Contra Wilber Garcés, Migrante Baleado por ICE

De ser declarado culpable, el venezolano podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión

Wilber Garcés fue baleado por un agente de ICE el 20 de septiembre de 2026Wilber Garcés fue baleado por un agente de ICE el 20 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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Wilber Garcés, migrante venezolano, enfrenta cargos penales en EUA tras ser baleado por ICE. Podría recibir hasta 20 años de prisión. ¿Qué sucedió en Austin?

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