Accidentes

Camión Termina Incendiado en Autopista Colima-Guadalajara; Cierran la Vialidad

Un tractocamión se encendió en llamas en el municipio de Zapotlán el Grande, en Jalisco

IncendioSe incendió un tráiler sobre la autopista Colima-Guadalajara. Foto: Bomberos de Jalisco

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Accidente en la autopista Colima-Guadalajara: un camión en llamas detiene el tráfico en Zapotlán el Grande. Las autoridades trabajan en el lugar

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