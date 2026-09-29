Camión Termina Incendiado en Autopista Colima-Guadalajara; Cierran la Vialidad

Un tractocamión terminó incendiándose sobre la autopista Colima-Guadalajara, a la altura del kilómetro 94, en el municipio de Zapotlán el Grande, en Jalisco, tras un accidente.

El accidente provocó la suspensión de la circulación en sentido hacia Guadalajara, mientras personal de emergencias logró controlar el fuego.

Los contenedores no resultaron afectados y no se reportaron personas lesionadas; en el sitio quedó a cargo la Guardia Nacional.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del accidente o lo que causó el incendio.

Mientras la circulación continúa restringida para atender el incidente vial, las autoridades recomiendan reducir la velocidad para los automovilistas que circulen cerca de la zona y seguir las indicaciones del personal.