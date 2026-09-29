Conductor Cae 10 Metros con su Camioneta a Banco de Tepetate en Querétaro

Un hombre resultó lesionado luego de que la camioneta en la que viajaba saliera de la carretera estatal La Valla-La Fuente y cayera desde una altura aproximada de 10 metros hacia un banco de tepetate, en el municipio de Tequisquiapan.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes, cuando la unidad circulaba con dirección a San Juan del Río. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la camioneta luego de, presuntamente, quedarse dormido por unos instantes.

Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Policía Municipal.

Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para rescatar al conductor, quien fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como delicado.

La camioneta quedó al fondo del banco de tepetate, por lo que elementos de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras de extracción y retirar la unidad del lugar.