Accidentes

Conductor Cae 10 Metros con su Camioneta a Banco de Tepetate en Querétaro

El accidente ocurrió en la carretera estatal La Valla-La Fuente, cuando la unidad salió del camino mientras circulaba hacia San Juan del Río

Rescatan a Conductor Tras Caer 10 Metros con su CamionetaRescatan a Conductor Tras Caer 10 Metros con su Camioneta. Foto: N+

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Bomberos y cuerpos de emergencia rescataron al conductor, quien fue trasladado a un hospital con estado de salud delicado.

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