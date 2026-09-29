Accidentes

Incendio en Casa Provoca Evacuación de Guardería en Torreón, Coahuila

Las llamas consumieron basura y diversas prendas de ropa que se encontraban en el patio de la vivienda

Incendio en Casa Provoca Evacuación de Guardería en Torreón, CoahuilaEl incendio provocó la evacuación de una guardería en la colonia Abastos en Torreón. Foto: N+

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