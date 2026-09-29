La presencia de humo y un incendio registrado en una vivienda provocaron la evacuación preventiva de una guardería ubicada en la colonia Abasto de Torreón, como medida de seguridad para los menores y trabajadores del establecimiento.

El reporte de la emergencia se recibió alrededor de las 12:45 horas en la intersección de Privada Piedras Negras y calle Cuitláhuac, donde elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para realizar las labores correspondientes y sofocar el fuego registrado en el domicilio.

De acuerdo con el reporte, las llamas consumieron basura y diversas prendas de ropa que se encontraban almacenadas en el patio de la vivienda. Debido a la cercanía con la guardería y a la presencia de humo en la zona, se determinó activar el protocolo de evacuación preventiva.

Como parte de esta medida, fueron desalojados 27 lactantes, 37 menores de maternal y 50 trabajadores adultos. La evacuación se realizó en un periodo aproximado de cinco a siete minutos, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento.

Una vez que los elementos de emergencia controlaron la situación y se descartó algún riesgo para los ocupantes del establecimiento, las actividades de la guardería pudieron reanudarse. El servicio regresó a la normalidad alrededor de las 13:07 horas.