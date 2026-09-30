¿Por Qué 'Rafa' Márquez Empató en sus Primeros Partidos con el Tri? Análisis

Las esperanzas de la Selección Mexicana están puestas en el nuevo rumbo que tratará de marcar el entrenador Rafa Márquez, quien relevó en ese puesto al estratega Javier Aguirre luego del Mundial 2026. Sin embargo, luego de dos partidos los resultados están lejos de ser prometedores.

México lleva dos partidos bajo el timón de Rafael Márquez Álvarez, nacido en Zamora, Michoacán, hace 47 años. El exfubolista del Atlas, Mónaco y Barcelona tiene todo el apoyo de la Federación, dueños de clubes y aficionados, así que se espera que logre cambiarle la fisonomía al seleccionado nacional rumbo al Mundial 2030.

Sólo que el arranque no ha sido como para ilusionar: la Selección Mexicana lleva dos empates con idéntico marcador de 1-1 ante Colombia y Perú en esta Fecha FIFA de septiembre. Y aún le falta encarar, también en duelos amistosos a Estados Unidos y Chile en la primera semana de octubre.

Las razones por las que México no ha pasado del empate ante sus rivales en turno durante el inicio de la era Rafa Márquez son varias y trataremos de explicarlas. Aunque Rafa Márquez ya ha explicado que estos partidos le servirán, más allá del resultado, para observar a varios jugadores jóvenes.

Lo primero que hay que considerar es que el equipo Tricolor no ha podido contar con varias de sus figuras, debido a que están lesionados, entre ellos los delanteros Raúl Jiménez y Julián Quiñonez, además del zaguero César “Cachorro” Montes. Otras ausencias sensibles son las de Edson Álvarez y Alexis Vega, que no fueron llamados por diferentes causas.

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Así que el combinado mexicano carece de pegada al ataque. Rafa Márquez ha depositado sus esperanzas en los delanteros Armando “Hormiga” González, Germán Berterame y Santiago Giménez, pero ninguno ha podido anotar ante Colombia y Perú.

Otra razón de peso es que el Tricolor ha trabajado poco tiempo bajo el mando del nuevo entrenador, así que es razonable que siga sin encontrar un buen funcionamiento o un estilo de juego definido. Es muy pronto para que el sello de Rafa Márquez se pueda observar en el equipo.

Por ejemplo, Estados Unidos, el siguiente rival de México, ha goleado a Colombia y Perú en sus dos compromisos recientes porque tiene un sistema de juego consolidado. Llevan mucho tiempo trabajando bajo el mando de Mauricio Pochettino y lo acaban de renovar pese a que no le fue muy bien en el Mundial 2026: Bélgica los goleó 4-1 en octavos de final.

Además, hay que considerar que si bien Rafa Márquez cuenta con una base de jugadores que ya conoce, entre ellos “Tala” Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Erik Lira, Luis Romo y “Piojo” Alvarado, también le ha abierto las puertas a otros jugadores jóvenes: de Víctor “Toro” Guzmán a Jeremy Márquez a Isaías Violante o Alex Padilla, por mencionar algunos.

Ese es otro argumento a favor de Márquez: ante Perú pudo repetir la alineación que utilizó frente a Colombia y que es la que se puede llamar “titular”, pero prefirió mandar un once inédito, con elementos que nunca habían jugado juntos. Por ello es que no había tanto entendimiento entre ellos y eso se notó en la cancha.

El 1-1 ante Perú no le agradó a nadie, pero el entrenador nacional está convencido de que hizo lo correcto: "Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a poner este once con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es de 24 años contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo".

Así que sólo resta darle tiempo a Rafa Márquez y dejarlo que trabaje sin presiones para que se empiece a ver su estilo en la Selección Mexicana. Claro que conforme se vayan sumando partidos, los resultados dirán si es el camino correcto.

Para el próximo duelo, ante Estados Unidos, se espera que Márquez vuelva a usar a sus titulares, que son los siguientes: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Johan Vázques, Israel Reyes, Gilberto Mora, Luis Chávez, Erik Lira, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Armando González o Santi Giménez.

El partido México vs Estados Unidos se jugará este sábado 3 de octubre del 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro del país) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Si quieres verlo de manera gratuita puedes hacerlo a través del Canal 5 o si lo prefieres en la plataforma de streaming ViX.

Con información de N+

RGC