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¿Por Qué 'Rafa' Márquez Empató en sus Primeros Partidos con el Tri? Análisis

Aunque se esperaba que goleara a Perú en duelo amistoso, México no ha jugado bien en el arranque de la era Rafa Márquez. Estas son las razones

El entrenador Rafael Márquez comparte sus conceptos futbolísticos con los jugadores de la Selección Mexicana durante una práctica.El entrenador Rafael Márquez comparte sus conceptos futbolísticos con los jugadores de la Selección Mexicana durante una práctica. Foto. EFE

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