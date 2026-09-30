Seguridad

Reforzarán Seguridad y Vigilancia en Zonas Turísticas de Ensenada, Baja California

Autoridades y empresarios acordaron en la Mesa de Seguridad Turística aumentar la presencia policial y los patrullajes nocturnos

Autoridades y líderes empresariales durante la Mesa de Trabajo de Seguridad Turística en EnsenadaAutoridades y líderes empresariales durante la Mesa de Trabajo de Seguridad Turística en Ensenada | Foto: N+

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