Reforzarán Seguridad y Vigilancia en Zonas Turísticas de Ensenada, Baja California

Autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial acordaron reforzar las estrategias de seguridad y prevención en las zonas de mayor afluencia de Ensenada, con el objetivo de blindar la experiencia de los visitantes y fortalecer la economía local.

Durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo de Seguridad Turística, se analizaron las principales necesidades de la región en materia de prevención del delito, atención oportuna a visitantes y coordinación operativa entre las corporaciones policiacas y los prestadores de servicios.

Como parte de los acuerdos establecidos, se planteó un incremento significativo en la presencia policial, así como los recorridos de vigilancia nocturna en puntos estratégicos, como corredores turísticos, la zona de los valles, playas, tramo carretero y diversos sitios considerados estratégicos.

JMR