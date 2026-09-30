Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Canal de Irrigación en Ciudad Juárez

La tarde de este martes fue localizado un hombre sin vida cerca de un canal de irrigación, en el cruce de la carretera Juárez-El Porvenir y Rivera del Lago, del fraccionamiento Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el hallazgo se dio luego de que una persona realizara un reporte al número de emergencias 911, señalando que en un terreno baldío ubicado junto a un canal de irrigación se encontraba un hombre sin vida.

Ante esta situación, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes como primeros respondientes confirmaron el hecho y, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, arribó personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, misma que permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre este hecho, así como la identidad de la víctima.