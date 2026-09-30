Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Canal de Irrigación en Ciudad Juárez

El hallazgo fue reportado al 911 por una persona que transitaba por el sector y observó el cuerpo

Localizan a Hombre Sin VidaLocalizan a Hombre Sin Vida. Foto: N+

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Un hombre fue encontrado sin vida cerca de un canal de irrigación. Las autoridades investigan la causa de muerte.

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