Motociclista Choca y Cae a Lecho del Río Santa Catarina en el Centro de Monterrey

Un hombre cayó al lecho del Río Santa Catarina luego de chocar su motocicleta contra el barandal del puente Zaragoza en el Centro de Monterrey. El hecho generó un intenso despliegue de autoridades de rescate.

Fueron elementos de Protección Civil del estado y de Monterrey quienes acudieron hasta este punto para atender al joven motociclista, quien fue localizado inconsciente sobre el lecho de este río. El sujeto tendría algunos golpes en el cuerpo y rostro, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital.

Paramédicos señalaron que el hombre se encontraba en estado delicado de salud, por lo que fue ingresado de urgencias a un centro médico cercano. Se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles, así como la identidad del motociclista accidentado.

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Uno de los carriles del Puente Zaragoza, en dirección a la colonia Independencia, fue cerrado por elementos de Tránsito de Monterrey debido a que en ese lugar quedó la motocicleta del sujeto accidentado.

Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que el motociclista terminó por estrellarse contra el barandal, por lo que autoridades ya se encuentran investigando este hecho para deslindar las responsabilidades correspondientes.