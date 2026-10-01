Accidentes

Motociclista Choca y Cae a Lecho del Río Santa Catarina en el Centro de Monterrey

La persona accidentada circulaba sobre el Puente Zaragoza en dirección a la colonia Independencia

Río Santa CatarinaEl hombre cayó al lecho del Río Santa Catarina. Foto: N+

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