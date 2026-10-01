Accidentes

Despiden a Futbolistas que Murieron durante Accidente en Autopista de Puebla

Los deportistas Ignacio Moreno y Carlos Ramírez fueron acompañados por familiares y amigos en la capital poblana hasta su última morada

Funeral Ignacio Moreno Carlos Ramírez Futbolistas Muertos Accidente Autopista Cuacnopalan Oaxaca PueblaFue anunciado un torneo para recaudar fondos que se donarán a las familias de las víctimas. Foto: N+

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Despiden a los futbolistas Ignacio Moreno y Carlos Ramírez tras accidente en Puebla. La comunidad se une en un torneo para apoyar a sus familias. Conoce más sobre su legado.

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