Despiden a Futbolistas que Murieron durante Accidente en Autopista de Puebla

Entre lágrimas, abrazos y recuerdos, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Ignacio Moreno ‘Nacho Porte’ y Carlos Alfonso Ramírez Guevara, ‘El Carlitos’ o ‘Jarucio’, quienes murieron tras un accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

Carlos fue despedido en el Barrio de Xanenetla, mientras Ignacio recibió el último adiós en la capilla de velación del panteón de La Piedad, ambos puntos dentro de la capital poblana.

Ambos fueron recordados por sus compañeros deportistas y familiares como dos jóvenes que encontraron en el futbol una pasión y una forma de crear amistades cercanas.

Ignacio Moreno, de 28 años, fue portero y tuvo paso por Pachuca, Club Puebla y Lobos BUAP; Carlos Ramírez, de 26, jugaba como defensa, mediocampista y delantero en la llamada ‘Talacha’.

La comunidad futbolística prepara un torneo cuadrangular con causa con la intención de recaudar fondos y así poder apoyar económicamente a las familias de las víctimas mortales.

El pasado 28 de septiembre de 2026 los dos jóvenes perdieron la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras un accidente registrado la madrugada de este lunes en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El percance entre el vehículo en el que viajaban y un tractocamión ocurrió a la altura del kilómetro 00+100 y provocó movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de otras corporaciones arribaron para atender a los lesionados sin embargo en el lugar confirmaron el fallecimiento de los dos jóvenes.

Con información de N+

GMAZ